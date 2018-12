Responsável da Plataforma Oceânica das Canárias vai dirigir AIR Centre dos Açores

As mais lidas

Reino Unido, África do Sul, Argentina e Índia também se associaram, como observadores, tal como universidades, empresas e organizações de investigação e tecnologia, incluindo a Plataforma Oceânica das Canárias.

Na fundação do AIR Centre estiveram envolvidos, além de Portugal, do qual partiu a iniciativa, Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Espanha, Nigéria e Uruguai.

José Joaquín Brito, que lidera o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Plataforma Oceânica das Ilhas Canárias, em Espanha, foi selecionado por concurso e assumirá as novas funções até ao fim de fevereiro, adiantou o ministro.

Um dos responsáveis da Plataforma Oceânica das Canárias, José Joaquín Brito, vai dirigir o AIR Centre, Centro Internacional de Investigação do Atlântico dos Açores, disse à Lusa o ministro da Ciência, Manuel Heitor.

