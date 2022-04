Requalificação do pavilhão de escola de Santa Maria arranca este mês

Na consignação da requalificação do pavilhão desportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, em Vila do Porto, a secretária das Obras Públicas, Ana Carvalho, referiu que a intervenção está orçada em cerca de 1,8 milhões de euros e “pretende garantir a profunda reabilitação e reformulação do pavilhão gimnodesportivo, dado o seu estado geral de degradação”.

Citada numa nota de imprensa do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, a titular da pasta das Obras Públicas apelou “ao rigoroso cumprimento, por parte do empreiteiro, do caderno de encargos e do prazo de execução da empreitada”.

Para Ana Carvalho, a requalificação do pavilhão “constituirá uma significativa mais-valia para a comunidade educativa da Vila do Porto, para os seus professores e alunos, assim como para a prática desportiva”.

Por seu turno, a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, declarou que o projeto vai permitir que a Escola de Santa Maria possa “dar cumprimento à totalidade do seu projeto pedagógico”.

Sofia Ribeiro referiu que a escola foi, há dois anos, “obrigada a suspender as atividades desportivas no recinto escolar devido à degradação dos espaços e dos equipamentos desportivos”.

A responsável considera de “absoluta necessidade e imperiosidade” iniciar com a requalificação deste pavilhão.

“Não é admissível que uma escola, ainda para mais a única escola de uma ilha, não disponha de instalações desportivas desde 2019”, afirmou Sofia Ribeiro, acrescentando ter sido este o cenário com que “o atual Governo Regional se defrontou”.