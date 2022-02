Requalificação da Lagoa do Caldeirão Grande nos Açores arranca no início de 2022

A requalificação da Lagoa do Caldeirão Grande, no Perímetro de Ordenamento Agrário da Bacia Leiteira de Ponta Delgada arranca no final do primeiro trimestre de 2022 para "melhorar o abastecimento" de água às explorações.