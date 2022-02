Representante da República aprova alteração de cargos no Governo da Madeira

As alterações na composição do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, serão publicadas em Diário da República na segunda-feira, com efeitos imediatos.

Em nota envida à comunicação social, o gabinete do representante da República esclarece que Ireneu Barreto recebeu hoje, em audiência, o presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, que apresentou as duas propostas de alteração ao executivo.

O vice-presidente do Governo da Madeira, Pedro Calado, deixa assim o cargo que ocupou desde 2017 para se dedicar à candidatura da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ (PSD/CDS-PP), à Câmara Municipal do Funchal, de que é o cabeça de lista.

Com a saída de Calado, o executivo de Miguel Albuquerque decidiu extinguir a Vice-Presidência e criar a Secretaria Regional das Finanças, para onde transitam as áreas antes tuteladas por aquela.

Rogério Gouveia, atual diretor adjunto de Finanças, vai assumir o cargo de secretário regional a partir de segunda-feira, numa cerimónia de tomada de posse agendada na Assembleia Legislativa da Madeira.