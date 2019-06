Regulamento de Apoio a Atividades Culturais entra em vigor em Ponta Delgada

“Tenho orgulho e confiança nos agentes culturais e recreativos de Ponta Delgada pela capacidade e dinâmica que desenvolvem”, afirmou o edil.



O autarca falava no âmbito da cerimónia de assinatura de 38 protocolos de apoio a atividades culturais e recreativas.

A autarquia vai transferir para associações culturais (grupos de teatro, grupos de música coral e popular, associações académicas e outras associações culturais), filarmónicas e grupos folclóricos 205 mil euros.

Um montante a que se juntam apoios de caráter logístico que são assegurados pelos vários serviços camarários às mais variadas entidades e eventos de interesse cultural.

Bolieiro, acompanhado pela Vereadora da Cultura, Maria José Lemos Duarte, salientou, ainda, que “a política prioritária para a cultura tem sido uma constante na sua atuação”, quer no mandato anterior, quer no atual, como “garante da qualificação da sociedade”. “O apoio às instituições existentes é o reconhecimento do prestígio e da sua indispensabilidade na sociedade”, acrescentou.

Numa nota enviada ao Açoriano Orienta o município garante que mesmo nos anos de crise e consequente “diminuição das disponibilidades financeiras do orçamento do Município, a Cultura não teve qualquer constrangimento”.

A nota acrescenta, ainda que a cultura foi uma área aperfeiçoada de forma garantir maior previsibilidade, regularidade e estabilidade aos agentes culturais, através, nomeadamente, da criação de um regulamento próprio agora em vigor: o Regulamento Municipal de Apoio a Atividades Culturais.