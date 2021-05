Região com 6993 inscritos nas agências de emprego em abril

No fim do mês de abril, estavam inscritos nas agências para a Qualificação e Emprego dos Açores 6993 pessoas à procura do primeiro ou novo emprego, revelou o govero regional.

Segundo o relatório mensal sobre o número de desempregados inscritos e ocupados em programas de inserção socioprofissional e medidas de estágio na Região, este número sofreu uma redução de 0,79% face ao mês de março, o que significa que, em abril, se registaram menos 56 inscritos que no mês anterior.

No entanto, quando se comparam os números de abril com o mesmo mês de 2020, verifica-se um aumento de 0,43%, ou seja, mais 30 desempregados do que em igual período do ano passado.

Rm comunicado, o governo regional adianta ainda que “a grande maioria dos desempregados (73,18%) se enquadram nas atividades do setor dos serviços”, correspondendo a “87,54% da totalidade dos desempregados inscritos”.



O relatório mensal destaca que “a maioria dos utentes se encontravam inscritos como trabalhadores de limpeza, trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares, vendedores, trabalhadores dos cuidados pessoais e similares e trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústrias transformadoras e transportes”.

Considerando os números do desemprego por ilha, o documento dá conta que São Miguel agregava 66,88% do total dos desempregados na Região, seguindo-se a ilha Terceira com 20,69%, o Pico com 4,16% e o Faial com 3,68%, “uma vez que são as ilhas que têm mais peso relativo no arquipélago em termos de inscritos em abril de 2021”.

“Por concelhos, Ponta Delgada, Ribeira Grande, Angra do Heroísmo e a Praia da Vitória representavam 70,05% da totalidade dos desempregados registados nos Açores no passado mês”, realça a nota.

Relativamente aos programas ocupacionais, em abril deste ano, registou-se um aumento de 218 pessoas, verificando-se atualmente 4379 indivíduos enquadrados nesta medida. Já as medidas de promoção de emprego jovem, como Estagiar L e T, contaram com menos 83 pessoas em abril, existindo neste momento 3441 jovens nestes programas.