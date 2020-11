Região com 16 novos casos positivos nas últimas 24 horas

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, foram diagnosticados nove indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 6 e 63 anos, e cinco indivíduos do sexo masculino, com idades entre 24 e 69 anos.

Foram ainda detetados dois casos positivos, correspondentes a um indivíduo do sexo feminino de 35 anos, na sequência do surgimento de sintomas, e a um indivíduo do sexo masculino de 52 anos, no âmbito do rastreio a profissionais de saúde, casos que estão agora em investigação epidemiológica, tendo a Autoridade de Saúde Concelhia encetado os procedimentos inerentes à identificação, testagem e vigilância de contactos próximos.

A Autoridade de Saúde Regional refere, ainda, que um caso positivo reportado a 10 de novembro, correspondente a um indivíduo do sexo masculino de 28 anos, proveniente de ligação aérea com território continental português, apresentou documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação, pelo que não é considerado caso ativo na Região.

Existem, neste momento, 13 cadeias de transmissão extintas e oito cadeias de transmissão ativas na Região, sendo três na ilha de São Miguel, duas na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

Até ao momento, foram detetados na Região 566 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 311 casos recuperados e 162 casos positivos ativos, dos quais 133 na ilha de São Miguel, 16 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, um na ilha do Faial e um na ilha de Santa Maria.