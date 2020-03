Região avança para a hospitalização domiciliária

"A Autoridade de Saúde Regional está a constituir uma equipa para acompanhar a hospitalização domiciliária, constituída por internistas, médicos especializados em medicina interna que, a par de uma equipa de enfermeiros, farão o acompanhamento diário da evolução clínica dos utentes que venham a permanecer isolados nos seus domicílios", adiantou o responsável pela ARS, Tiago Lopes.

Neste momento permanecem internados 3 casos positivos no Hospital do Santo Espírito, na ilha Terceira e um no Hospital da Horta. Os sete novos casos ficarão em hospitalização domiciliária.

Tiago Lopes adiantou ainda que alguns profissionais de saúde "estão em quarentena" para render os colegas agora em serviço, e que o laboratório de análises do Hospital do Santo Espírito da ilha Terceira encontra-se agora certificado, pelo que as contra-análises serão feitas na Região, deixando de ter que ser enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.