Rali das Ilhas Canárias adiado

De acordo com nota da organização do Campeonato da Europa de Ralis, à semelhança do Azores Rallyes, também as Canárias vê a sua prova ser adiada, nomeadamente para decorrer entre 3 e 5 de dezembro, sendo que esta data terá ainda que obter autorização por parte da FIA.



O Campeonato da Europa de Ralis tem a sua primeira prova prevista para 29 de maio, com o Rali Liepāja, na Letónia.



Recorde-se que o Azores Rallye tem data agendada para decorrer entre 17 e 19 de setembro.