Rafael Botelho no BAHCO Experience Day

Rafael Botelho vai participar, no próximo dia 12, em Braga, no BAHCO Experience Day, uma iniciativa automobilística que vai colocar em confronto diversos pilotos do país ao volante de diferentes carros.





Na pista do Circuito Vasco Sameiro, em Braga, um conjunto de pilotos que tem como denominador comum o facto de serem apoiados pela conhecida marca de ferramentas profissionais BAHCO e o gosto pelas vitórias vai estar em pista, sendo Rafael Botelho o único piloto açoriano a marcar presença neste evento.





Com este encontro, a BAHCO pretende divulgar a marca e os pilotos que apoia nas diferentes modalidades em Portugal, desde os ralis, passando pelas corridas de velocidade em diferentes troféus mono marca, todo o terreno e motociclismo.





Este ano, o vice-campeão açoriano das 2 Rodas Motrizes, campeão da classe RC3 e terceiro classificado absoluto no Campeonato dos Açores de Ralis, passou a ser apoiado pela BAHCO, através do representante oficial para os Açores, a Electroxi, empresa que também patrocina o piloto que correu as últimas três temporadas ao volante do Citroën DS3 R3T, carro que entretanto foi vendido.





Em Braga, o piloto da Rafa Motorsport vai correr ao lado de José João Magalhães, Luís Maria Lisboa (filho de Luís Lisboa), David Matos Chaves (filho de Pedro Matos Chaves), Mário Patrão, entre muitos outros.