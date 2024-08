Rafael Botelho mantém liderança nas 2 Rodas Motrizes

No XLIII Explore Santa Maria Rallye, organizado pela Sessão de Automobilismo do Clube Asas do Atlântico, que teve lugar no passado fim de semana, em Santa Maria, Rafael Botelho foi segundo classificado nas 2 RM e foi quarto em absoluto.





A dupla da Rafamotorsport desenvolveu uma prova em “excelente ritmo, na luta contínua pela liderança, mas sem ter conseguindo atacar o suficiente para vencer a terceira prova consecutiva”, refere comunicado de imprensa.





Para Rafael Botelho, citado na mesmo nota de imprensa, “é um sentimento misto. Andamos muito rápido, porventura até mais rápido do que em 2021 quando fiz aqui o rali de Skoda, obviamente com a devidas comparações, mas não o suficiente para a terceira vitória consecutiva”, disse para acrescentar que “salvo erro é o único rali que me continua a faltar uma vitória esclarecedora e todos os anos que corri aqui saio a pensar que não sou bom o suficiente para aqui vencer. Posso dizer que este ano esse pensamento voltou, no entanto estou ciente que dei o melhor que sei e pude e que não era possível mais”.





Rafael Botelho disse ainda que sente que perdeu o rali no “primeiro troço de sábado por alguma falta de confiança e umas pequenas afinações que teriam sortido melhor rendimento”, frisando que num rali em que “sabíamos que íamos andar à décima não posso perder 3 segundos no primeiro troço. A partir daí ainda tentamos, mas sabia da valia do Henrique Moniz e do Jorge Diniz que fizeram um excelente rali”.





Rafael Botelho não vai baixar a cabeça e “estou já a pensar na próxima prova para continuar a dar o meu melhor neste bonita caminhada de regresso aos ralis com o Team Lotus”.







A próxima prova do Campeonato dos Açores de rali decorre na Terceira, com o XXVII Além Mar Rali Ilha Lilás, nos dias 20 e 21 de setembro.