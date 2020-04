Rabo de Peixe com o nono orçamento da época 2019/2020

Anualmente, os clubes concorrentes ao Campeonato de Futebol dos Açores (CFA) apresentam na Direção Regional do Desporto (DRD) o custo previsto para cada época. São incluídas as despesas em todas as áreas que cada equipa terá de despender para fazer face a uma época que envolve cerca de 8 meses, incluindo as 6 semanas de paragem.

Os contratos programa de desenvolvimento desportivo estabelecidos com a DRD servem para os clubes serem apoiados com verbas destinadas às viagens aéreas, transferes e estadas. Contemplam 18 elementos por caravana no máximo de duas noites. O cálculo é feito com base no número de viagens nas duas fases do campeonato. Antes do início da segunda fase os valores são atualizados com aditamentos aos contratos.







