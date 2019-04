Quarta edição do Festival de Sopas no Cabouco

As mais lidas

Trata-se de uma iniciativa levada a cabo por aquela instituição que deverá mobilizar mais de uma dezena de participantes, incluindo particulares, grupos e associações da freguesia com a contribuição de uma sopa, pretendendo conciliar duas vertentes: gastronomia e convívio.

Com mais de 1900 habitantes, o Cabouco é a freguesia do concelho da Lagoa que regista o maior índice de procura de casas e terrenos para construção.

Aliando a vertente gastronómica à interação entre a comunidade, num espaço de convívio, a quarta edição do Festival de Sopas - de acordo com a mesma fonte - irá arrecadar uma receita que será canalizada para fins solidários.

O Centro Social e Cultural do Cabouco vai acolher sábado, pelas 19h30, a quarta edição do Festival de Sopas.

