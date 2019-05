PSP apreende cerca de 212 doses de haxixe e 1670 euros

As mais lidas

De salientar que esta detenção surge na sequência de outras duas já efectuadas no âmbito da mesma investigação, em que os detidos são suspeitos de diversos furtos, tendo a um dos detidos sido também aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

No âmbito desta operação resultou a apreensão de cerca 212 doses de haxixe, 1670 euros e uma viatura de gama alta, por haver fortes indícios de se tratarem de artigos relacionados com a atividade ilícita desenvolvida pelo agora detido.

De acordo com comunicado, a investigação em causa, que decorria há cerca de um mês, culminou após ter sido montada uma operação que consistiu na concretização de duas buscas domiciliárias e outras duas buscas não domiciliárias, tendo sido detido um homem com 26 anos.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal realizou, no âmbito de uma investigação por suspeitas da prática de diversos crimes contra o património, uma operação policial na freguesia do Livramento, concelho de Ponta Delgada.

