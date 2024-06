PSP anuncia delegação policial portuguesa em missão na Alemanha

Em conferência de imprensa realizada na Direção Nacional da PSP, em Lisboa, o subintendente Sérgio Soares, diretor do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP, revelou que a delegação policial portuguesa será composta por sete oficiais, cinco deles ligados à Polícia de Segurança Pública (PSP), e os restantes dois representando a Guarda Nacional Republicana (GNR), formando uma equipa de trabalho cuja experiência de terreno foi realçada.

“Nos últimos 20 anos, Portugal tem estado sempre acompanhado por delegações policiais destacadas. Já estivemos no Qatar [Mundial2022], na Rússia [Mundial2018] e outras. Existiu sempre um empenhamento de forças policiais portuguesas, quer em europeus quer em mundiais, algumas destas pessoas envolvidas estiveram nesses acompanhamentos e missões”, afirmou o superintendente da PSP, Pedro Sousa.

O responsável policial transmitiu que a ligação de dois dos oficiais destacados à International Police Cooperation Centre (IPCC), acumulando funções com o Ponto Nacional de Informações para o Desporto (PNID), facilita ainda a identificação de possíveis adeptos a referenciar junto da polícia alemã em caso de necessidade.

“Quando se realizou o Euro2004 em Portugal, já funcionou o Centro de Cooperação Internacional da Polícia (IPCC) e logicamente que o intercâmbio de informações é diário. Neste caso, não vai começar quando chegarmos à Alemanha, já começou há muitos meses”, declarou.

A PSP revelou que, até este momento, estão previstos e identificados 10.000 adeptos que acompanharão a seleção portuguesa, considerados "sem risco" pelas forças policiais portuguesa e alemã, e que assistirão aos desafios da equipa das 'quinas' na fase final do Campeonato da Europa. Nesse sentido, Pedro Sousa mostra-se otimista quanto ao comportamento destes.

“Iremos fazer a avaliação do risco que nos vai chegando diariamente através da missão policial, de forma a situarmos a mesma junto da polícia local e adequarmos os policiamentos. Isto está diretamente ligado com a partilha de informação e recolha diária que fazemos junto dos nossos adeptos e também a própria equipa de apoio ao adepto da Federação Portuguesa de Futebol“, explicou, dando expressão a uma missão que será de comunicação e partilha entre entidades em solo alemão.

A delegação policial portuguesa parte este domingo rumo à Alemanha, onde trabalhará em coordenação com as forças policiais locais,, para facilitar a comunicação e integração com os adeptos lusos que se deslocam aos encontros da seleção nacional no Euro2024, que se realiza entre os dias 14 de junho e 14 de julho.