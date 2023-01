PSD/Madeira reivindica apoio de 4,8 ME para a Universidade da região autónoma

“É o mínimo que se pode aceitar, tudo o que vier abaixo disso será considerado esmola e uma discriminação”, afirmou o deputado social-democrata Nuno Maciel, numa declaração política em plenário no parlamento regional.

O parlamentar criticou a posição dos deputados socialistas na Assembleia da República eleitos pelas regiões autónoma, que, na sexta-feira, votaram contra a proposta de lei do parlamento madeirense sobre a “majoração do financiamento da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores”, bem como contra o projeto-lei do Chega com vista à introdução de complemento de insularidade nas verbas a transferir para estas instituições de ensino.

“A proposta [do parlamento regional] foi recusada, mas os seis deputados socialistas eleitos pelas regiões autónomas eram suficientes para fazer aprovar a majoração”, disse Nuno Maciel, lamentado que os socialistas se tenham “remetido ao silêncio”.

O social-democrata acusou também o deputado e líder regional do PS, Sérgio Gonçalves, de “dormir na forma” e de não ter “qualquer influência” no seu partido ao nível nacional.

“O que se nega à Universidade da Madeira nega-se aos nossos jovens e à região”, declarou, reforçando: “Continuam a asfixiar a Universidade da Madeira, continuam a matá-la lentamente. Mantêm-nos à míngua, como quando éramos considerados ilhas adjacentes”.

O grupo parlamentar do PSD, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, defende, por isso, a realização de um contrato-programa entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade da Madeira no valor de 4,8 milhões euros, válido para este ano, a exemplo do que acontece com a Universidade dos Açores.

“Não queremos esmolas. Reivindicamos para a UMa os mesmos direitos da sua congénere açoriana”, disse Nuno Maciel, lembrando que, em 2023, a instituição madeirense vai receber 13,6 milhões de euros de dotação do Orçamento do Estado, ao passo que a Universidade dos Açores receberá 19,2 milhões de euros, mais 6,8 milhões.

A declaração política de Nuno Maciel desencadeou apenas uma reação da bancada do PS, o maior partido da oposição madeirense, com o líder do grupo parlamentar, Rui Caetano, a garantir que os socialistas vão “continuar a defender a majoração do financiamento da Universidade da Madeira”.

Rui Caetano acusou, por outro lado, o PSD/Madeira de nada ter feito para assegurar essa majoração quando o Governo nacional era liderado pelos social-democratas.