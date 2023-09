PSD diz que Governo açoriano “tem usado todos os meios” para proteger famílias

“O reforço do apoio às famílias açorianas é uma das marcas do Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM: desde a gratuitidade das creches ao aumento para o dobro do Complemento Regional de Pensão, passando pelo reforço de verbas para os complementos ao abono de família, aos doentes oncológicos e à compra de medicamentos (COMPAMID), este Governo tem usado todos os meios à sua disposição para proteger as famílias”, referiu o vice-presidente do PSD/Açores.

Em comunicado, Luís Maurício afirmou que o “reforço sem paralelo” dos apoios às famílias açorianas, efetuado pelo executivo na presente legislatura, desmente as “acusações injuriosas que o deputado Vasco Cordeiro tem vindo a fazer com frequência”.

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, criticou no sábado a falta de medidas do Governo Regional no apoio às famílias, devido à subida das taxas de juro, alegando que os açorianos “parecem entregues à sua sorte”.

“Faz hoje três dias que o Banco Central Europeu colocou os juros em taxas historicamente altas. O Governo da República já anunciou medidas e já está a tomar medidas, governos por toda a Europa mobilizam-se para ajudar as famílias. Onde é que está o Governo Regional dos Açores?”, questionou o dirigente socialista, num convívio com militantes, nos Arrifes, na ilha de São Miguel.

Vasco Cordeiro, que liderou o executivo açoriano entre 2012 e 2020, lembrou que a autonomia levou o Governo Regional a adotar medidas próprias de apoio às famílias em 2008 e 2012, mas disse que “hoje os açorianos parecem entregues à sua sorte”.

Segundo o líder regional socialista, se, pelas estimativas do governador do Banco de Portugal, há 70 mil famílias em “situação de grande sacrifício para fazer face aos seus encargos”, nos Açores esse número deverá rondar as 1.800 famílias, mas apenas uma pequena parte teve acesso ao programa CreditHab, criado pelo executivo açoriano em março.

Na resposta às críticas do líder do PS açoriano, o dirigente social-democrata Luís Maurício destacou que o programa CreditHab “já apoiou centenas de famílias açorianas com dificuldade em pagar as prestações do crédito à habitação”.

Também lembrou que as famílias e as empresas “têm os impostos mais baixos do país e pagam os combustíveis mais baratos de todo o território nacional, graças à ação do Governo PSD/CDS-PP/PPM”.

O vice-presidente do PSD/Açores salientou também os programas de apoio ao emprego, “cujos resultados estão à vista de todos, com o aumento da empregabilidade para os níveis mais elevados dos últimos 15 anos”.

“Na Saúde, este Governo procedeu à contratação de mais de 1.100 profissionais para o Serviço Regional de Saúde, atualizou as carreiras, criou incentivos à fixação de médicos, e está a recuperar as infraestruturas e equipamentos deixados ao abandono pelos governos de Vasco Cordeiro”, vincou.

O PSD observou ainda que o Governo Regional “está a recuperar setores fundamentais como a agricultura e as pescas”.

“Estas medidas concretas do Governo dos Açores contrastam com a gritante falta de propostas do PS. Da esquerda à direita os partidos apresentam propostas. A exceção é o PS. Este PS tinha obrigação de apresentar propostas, mas fica-se pelas críticas e acusações injuriosas que o deputado Vasco Cordeiro tem vindo a fazer com frequência”, concluiu.