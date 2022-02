PSD de Santa Maria nos Açores recusa modelo de transporte marítimo "caduco"

Em comunicado, o PSD/Açores refere que aquela Comissão Política registou a “disponibilização de 24.778 lugares e 383 voos nas ligações aéreas de e para a ilha [de Santa Maria] nos meses de julho e agosto, salientando que se trata de uma oferta nunca vista no tempo dos governos socialistas”.

“Não faz sentido insistir num modelo de transporte marítimo de passageiros que o PS deixou e que está caduco, custou dezenas de milhões de euros e nunca serviu os marienses”, indicou Aida Amaral, presidente da estrutura social-democrata mariense, em resposta a críticas feitas na segunda-feira pelo PS local relativamente a alterações no modelo de transporte marítimo de passageiros e viaturas da Região.

A deputada socialista Bárbara Chaves manifestou na segunda-feira “total desagrado” pela extinção, durante “pelo menos dois anos”, do transporte marítimo de passageiros para a ilha de Santa Maria, de acordo com um decreto do Governo Regional dos Açores de quinta-feira.

O concurso público aprovado em Conselho de Governo prevê a "celebração do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo regular de passageiros e de viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge e de passageiros entre as ilhas das Flores e do Corvo" e o transporte marítimo sazonal de viaturas e passageiros entre as cinco ilhas do grupo ocidental.

O contrato, com um preço base de 18 milhões de euros, tem um "prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação por um período máximo de 12 meses".

O Governo (PSD/CDS-PP/PPM) esclareceu na terça-feira que, quanto à ligação entre São Miguel e Santa Maria, pretende “disponibilizar mais ligações aéreas entre estas duas ilhas”, sendo que “a SATA estará em condições de assegurar estas ligações, em muito maior escala, no próximo verão”.

Por outro lado, planeia manter as ligações marítimas “recorrendo a operadores privados, quer através da utilização dos recursos próprios da região”.

Desta forma, evita-se “o enorme prejuízo anual, superior a 10 milhões de euros, que resulta das condições em que foi realizado o fretamento de navios em períodos anteriores”, disse.

Aida Amaral sublinhou que “Santa Maria beneficia de um aumento de voos diários e lugares disponíveis nunca antes observado”.

“Em julho e agosto deste ano, o número de voos para Santa Maria aumentou para 383, mais 14% em comparação com igual período de 2019. A oferta de lugares cresceu para 24.778, o que representa um aumento de 8%”, afirmou.

Segundo a dirigente, “o atual Governo Regional dos Açores e a SATA deram uma resposta pronta à crescente procura da ilha de Santa Maria enquanto destino turístico e à necessidade de uma maior mobilidade dos residentes”.

“São absurdas as críticas que o PS agora faz […]. Não tem qualquer autoridade quem compactuou, no tempo dos governos do PS, com as alterações dos horários da SATA que obrigavam os marienses a pernoitar em Ponta Delgada, nomeadamente os doentes que se deslocavam ao Hospital do Divino Espírito Santo”, referiu Aida Amaral.

Para Aida Amaral, “os dirigentes do Partido Socialista de Santa Maria foram, durante anos, cúmplices de decisões que prejudicaram a ilha e os marienses em relação aos transportes aéreos e marítimos”.

De acordo com a responsável, o PSD de Santa Maria defende “uma efetiva democratização da mobilidade interilhas para todos os açorianos, em especial para os marienses, que durante demasiados anos se viram confinados a horários desadequados e em nada atrativos à saída e entrada de residentes e turistas”.

A presidente da Comissão Política de Ilha de Santa Maria do PSD considera que “o atual Governo Regional já está a fazer mais e melhor, ao garantir, com a criação da ‘Tarifa Açores’, mais voos, mais lugares e passagens aéreas mais baratas para os marienses”.