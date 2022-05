PSD, CDS-PP e PPM avançam com comissão de inquérito a avales a privados nos Açores

“O parecer do Tribunal de Contas à Conta da Região de 2020 indica - e cito - que ‘foi omitida informação relativa a seis avales prestados em anos anteriores pela empresa pública regional Ilhas de Valor’. Um desses avales, cuja existência foi omitida por anteriores governos, remonta a 2010”, justificou João Bruto da Costa, líder parlamentar regional do PSD, em conferência de imprensa realizada na ilha de São Jorge.

Bruto da Costa frisou que “as justificações dadas sobre o caso por Vasco Cordeiro [deputado do PS no parlamento regional e presidente do Governo dos Açores entre 2012 e 2020], um dos responsáveis por esse aval de 2010, só adensaram ainda mais as dúvidas sobre a matéria”.

“Não é aceitável que informações relevantes em matéria de contas públicas tenham sido ocultadas durante uma década”, criticou.

O parlamentar destacou ainda que, “segundo o Tribunal de Contas, uma empresa pública regional concedeu um aval de cinco milhões de euros a um privado, uma situação aparentemente excecional, pois o critério não terá sido idêntico para as demais empresas açorianas que pretendiam aceder a fundos da União Europeia”.

Considerando que a situação “tem de ser cabalmente esclarecida”, os grupos parlamentares regionais dos partidos que suportam a coligação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) “vão avançar com a criação de uma Comissão de Inquérito à concessão de avales a privados pela região e empresas públicas regionais”.

“Para além do apuramento de responsabilidades políticas, pretende-se igualmente evitar, no futuro, situações idênticas, garantindo que não serão criados novos encargos para os contribuintes açorianos”, esclareceu o deputado.

A questão sobre os avales a privados surgiu durante o plenário de maio da Assembleia Legislativa Regional, quando o secretário regional das Finanças dos Açores alertou para os encargos financeiros futuros da região superiores a 3.600 milhões de euros.

“A soma das responsabilidades financeiras futuras totaliza quase 3.600 milhões de euros. São números brutais, mas que devem ser conhecidos e reconhecidos de todos”, afirmou Duarte Freitas, durante o debate sobre as finanças da região.

O deputado do PS e líder do PS/Açores garantiu que a dívida dos Açores no fim de 2020 era de 2.400 milhões de euros.