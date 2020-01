PSD/Açores reúne em Congresso na Madalena do Pico

A reunião decorrerá no Auditório Municipal da Madalena e conta com a participação de 230 congressistas, que vão eleger os novos órgãos regionais do PSD/Açores.



De acordo com comunicado, serão debatidas várias propostas temáticas, assim como a moção global de estratégia “Confiança Açores”, apresentada pelo presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, que foi eleito em dezembro do ano passado.



Foram entregues as propostas temáticas “Lições da História”, subscrita por José Andrade; “Criação de Círculos Eleitorais nas Regiões Autónomas nas Eleições para o Parlamento Europeu”, subscrita por João Bruto da Costa; “Comunicação Social: Liberdade e Modernidade”, subscrita por Joaquim Machado; “Alternativa com Futuro”, subscrita por António Vasco Viveiros; “Agricultura: Ruralidade, Sustentabilidade e Valorização”, subscrita por António Almeida; “Mais Poder Local”, subscrita por José António Soares; “JSD a conjugar Presente”, subscrita pela JSD/Açores; “Educação de Qualidade”, subscrita por Sofia Ribeiro; “Estratégia Regional de Prevenção e Combate às Dependências”, subscrita por Carlos Ferreira; e “Firmes no combate à pobreza”, subscrita por Pedro Nascimento Cabral.



O Congresso terá início às 21h30 de sexta-feira, com a discurso do presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.



No sábado, dia 18 de janeiro, serão debatidas e votadas as propostas temáticas, sendo também eleitos os novos órgãos regionais do partido.



No 24.º Congresso vai igualmente ser debatida e votada uma proposta de revisão estatutária.



A sessão de encerramento do 24.º Congresso Regional do PSD/Açores terá lugar domingo, 19 de janeiro, ao meio-dia.