PSD/Açores quer acabar com “adiamento” do ordenamento de baía no Pico

Na sequência de uma visita ao Porto Comercial de São Roque do Pico, ilha onde hoje termina uma deslocação de três dias, o dirigente social-democrata declarou aos jornalistas que, para cada ilha dos Açores, “as obras marítimas são essenciais”, sendo que a acessibilidade através do transporte marítimo de cargas e passageiros “tem de ser estratégica e prioritária”.

Nesse contexto, o presidente do PSD/Açores considerou ser “inadiável o ordenamento da baia” do porto de São Roque do Pico pela sua importância no movimento de cargas e passageiros, bem como pela via da proteção ambiental.

Os açorianos vão ser chamados às urnas em outubro para elegerem a nova composição da Assembleia Legislativa Regional, num arquipélago em que o PS governa há 24 anos.

José Manuel Bolieiro lamentou o “constante adiamento” da obra, sendo o seu compromisso com a população local o “inadiável processo de ordenamento da baia”, que é “importante para o concelho, para a ilha e para as ilhas do Triângulo ( Faial, Pico, São Jorge)”.

O dirigente considerou que o adiamento da obra “faz com que os governos não cumpram as suas promessas, sendo que esta é de 2012, prejudicando-se o potencial do Pico e do Triângulo no desenvolvimento económico destas três ilhas”.

Em 17 de janeiro, o Governo dos Açores anunciou o lançamento do concurso para a empreitada do terminal marítimo de passageiros do porto de São Roque do Pico pela empresa Portos dos Açores, pelo preço base de 3,5 milhões de euros.

Com um prazo de execução de 20 meses, a empreitada prevê a construção de uma nova gare, a reformulação de espaços para circulação automóvel e estacionamento e ainda a ampliação de toda a área, que resultará num maior conforto para os utilizadores, bem como no incremento das condições de segurança e qualidade do serviço prestado, segundo uma nota divulgada pelo Governo dos Açores.

De acordo com a mesma nota enviada às redações, "o projeto do novo terminal marítimo de passageiros do porto de São Roque do Pico prevê a reorganização de todo o espaço, o que se traduzirá numa maior capacidade de estacionamento e na criação de mais lugares de espera e embarque de viaturas, assim como a melhoria das áreas de tomada e largada de passageiros, através da criação de lugares específicos e diferenciados para autocarros, táxis, viaturas de turismo e veículos ligeiros.