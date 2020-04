PS questiona Governo sobre cabos submarinos para as regiões autónomas

Isabel Almeida Rodrigues, Lara Martinho e João Castro, citados em nota de imprensa, sublinham que aquela ligação de fibra ótica assegura nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira um conjunto de serviços "essenciais" para "o curso normal da vida dos cidadãos e das instituições" e "a resposta a situações de crise como a que se vive por efeito da pandemia da Covid-19, ou a outras decorrentes, por exemplo, de catástrofes naturais”.

“O sistema de cabos submarinos é o sistema com maior impacto socioeconómico e o meio de comunicação mais importante que as Regiões detêm para com o resto do mundo, sendo que, no caso de existir uma indisponibilidade na atual rede, toda a transmissão de dados ficará comprometida, ficando indisponível serviços como chamadas telefónicas, funcionamento da rede de ATM, acesso a processos clínicos e fichas de utentes, entre muitos outros aspetos”, realçam os parlamentares socialistas.

Atendendo a que o sistema de cabos submarinos atualmente em funcionamento termina o seu tempo de vida útil em 2025, os deputados recordam o relatório entregue pelo grupo de trabalho criado para estudar e analisar a substituição atempada dos cabos e que calendarizava, entre outras recomendações, a entrada ao serviço do novo Anel CAM até ao ano de 2023.

“Atravessamos um momento em que se desconhece o impacto que esta pandemia pode provocar na produção dos meios que suportam a solução a implementar. Além do mais, a utilização de meios alternativos a este sistema não é viável, pelo que importa considerar o risco que comportam quaisquer atrasos que possam colocar em perigo a atempada substituição, face à previsão da obsolescência da atual ligação entre os anos de 2024 e 2025”, acrescentam.

Os parlamentares socialistas querem ainda saber "quando se prevê o lançamento do procedimento de consulta pública que visa a contratação de entidades externas para concretização do investimento, determinado no Orçamento do Estado para 2020 que aconteceria até ao final do presente ano".