PS diz que “Alexandre Gaudêncio já perdeu a noção do razoável”

A contratação do cantor brasileiro Kevinho, por 123 mil euros, pela Câmara Municipal da Ribeira Grande mereceu uma posição critica apresentada pela concelhia do Partido Socialista na Ribeira Grande.

Emanuel Furtado, coordenador do PS da Ribeira Grande, admite que todas as pessoas concordam com o investimento na promoção do concelho a nível regional, nacional e internacional, mas defende que seja efetuada de forma ajustada às necessidades de investimentos no concelho.





