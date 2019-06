PS/Açores realiza jornadas sobre “Inovação & Desenvolvimento Tecnológico: da Agricultura ao setor Espacial”

“Durante estes três dias queremos analisar o que foi feito, e o que está previsto fazer-se, nos Açores e em Santa Maria, para garantir que os nossos setores tradicionais conseguem acompanhar e beneficiar do desenvolvimento tecnológico e de que forma é que isso se vai traduzir na criação de mais emprego e de mais riqueza”, adiantou Bárbara Chaves, deputada do PS/Açores, citada em comunicado.





“É um dado assumido que a ilha de Santa Maria ganhou um novo fôlego com a aposta na ciência e na inovação, e que daí podemos beneficiar da criação de emprego qualificado, mas é preciso garantir que os nossos setores tradicionais também continuam a aposta na inovação e no crescimento sustentado”, acrescenta a parlamentar.







As jornadas parlamentares têm agendadas sessões internas de trabalho para analisar a Inovação e o Desenvolvimento Económico nos setores primários e nas nove ilhas dos Açores: “É importante conseguir perspetivar os Açores que vamos ter no futuro e para isso precisamos de conhecer e debater as medidas que previstas tanto para os nossos setores tradicionais, como a agricultura e as pescas, como para os chamados setores de ponta”, acrescentou a Parlamentar.





Os deputados vão também visitar infraestruturas e projetos com impacto no desenvolvimento de Santa Maria, como por exemplo, a Zona Portuária de Vila do Porto, os Portos de Pesca e Comercial, o Centro Logístico da Agromariense, a empreitada de instalação da nova Antena de Rastreio de Satélites, as instalações da ESA/Edisoft em Santa Maria, a NAV e a empreitada do Parque Fotovoltaico, entre outros.