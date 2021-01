PS/Açores diz que "talvez" seja perigoso fazer balanços “neste momento"

A discussão decorreu no plenário da Assembleia Legislativa dos Açores, que se reúne a partir de hoje em formato virtual, devido à situação da pandemia de Covid-19.

Numa reação à intervenção do presidente do Governo Regional dos Açores, que reconheceu que a situação na região em relação à Covid-19 é "complexa", mas a “menos grave” em comparação com o todo nacional, o líder parlamentar socialista, Vasco Cordeiro, enalteceu o “esforço coletivo” do arquipélago para ultrapassar o “desafio” da pandemia.

Vasco Cordeiro reconheceu que os Açores “ainda hoje mantêm aquilo que sempre tiveram”, referindo-se a uma situação epidemiológica “melhor” do que a verificada no resto do país, o que considerou ser uma “poderosa alavanca” para a “recuperação futura”.

Ainda sobre a intervenção do presidente do Governo Regional, o socialista e antigo líder do executivo açoriano, considerou que pode ser “perigoso” realizar balanços sobre a pandemia “neste momento”.

“Talvez seja até perigoso fazer estes balanços neste momento, mas é, obviamente, um direito, uma prorrogativa que a qualquer cidadão assiste”, assinalou, acrescentando que “fazer essa abordagem neste momento talvez seja um bocadinho” olhar para “a árvore e esquecer a floresta”.

Pelo PSD, o deputado João Bruto da Costa, enalteceu o trabalho do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) no controlo da pandemia e na recuperação económica, recordando a testagem massiva em localidades consideradas críticas e a “estratégia de vacinação” desenhada para a região.

O social-democrata criticou ainda a postura do PS/Açores, que, disse, procura “disseminar a confusão” e a “maledicência”.

Do lado do CDS-PP, a líder parlamentar Catarina Cabeceiras elogiou o trabalho do Governo Regional durante a pandemia, dando o exemplo das “medidas diferenciadas” por concelho, do programa de vacinação que priorizou os idosos e do encerramento das escolas, que foi uma “medida importante” para controlar a pandemia.

O deputado do BE António Lima destacou a necessidade de “reforçar o pessoal” do Serviço Regional de Saúde e criticou os apoios à economia criados pelo executivo porque “não garantem a manutenção do emprego”.

“Temos de garantir que o Serviço Regional de Saúde tem capacidade de resposta e temos de conter a crise social, apoiando as empresas”, afirmou o líder do BE na região.

Paulo Estêvão, líder do PPM/Açores, partido que integra o executivo, também elogiou a intervenção do presidente do Governo Regional, salientando que o executivo “não é infalível”, mas apresenta “abertura de espírito” para receber contributos.

O deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, questionou o executivo açoriano pela decisão de encerrar os ginásios e defendeu que, mais do que olhar para a crise sanitária, é “muito importante” atender às questões sociais e económicas numa “região que já era pobre antes da pandemia”.

O parlamentar do Chega/Açores José Pacheco alertou, por seu turno, para a concorrência desleal feita pelas “grandes superfícies” que continuam a vender produtos que os “pequenos negócios” só podem comercializar através de entrega ao domicílio.