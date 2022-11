PS/Açores defende alargamento da gratuitidade para creches e amas

“Na área de apoio à infância, achamos que esta proposta de alargamento da gratuitidade das creches aos jardins de infância e serviço de amas, também seria uma medida a concretizar”, explicou Tiago Branco, deputado socialista, no final de uma visita ao jardim de Infância, “O Castelinho”, na Horta, que marcou o encerramento das jornadas do PS.

O grupo parlamentar socialista, que esteve reunido desde segunda-feira na ilha do Faial, em jornadas parlamentares a propósito das propostas de Plano e Orçamento do Governo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM) para 2023, não quis revelar qual será o seu sentido de voto em relação aos documentos, que serão discutidos e votado no plenário da próxima semana.

Tiago Branco insistiu na necessidade de o executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, reforçar os apoios às famílias e às empresas, no atual contexto de crise inflacionista, por causa do aumento substancial dos preços dos bens e serviços, que também tem afetado o arquipélago.

“No contexto difícil em que vivemos, num contexto em que as famílias se deparam com grandes dificuldades financeiras, com o aumento das taxas de juro e dos preços dos bens essenciais, achamos que o Governo deve focar a sua preocupação, no apoio direto às famílias e às empresas”, sublinhou o deputado socialista.