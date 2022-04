PS/Açores critica “inação” do Governo Regional na alienação do estaleiro da Madalena

“Os deputados do PS/Açores do Pico alertam para a inação do Governo Regional no processo de alienação da Naval Canal, desvalorizando o facto de já ter sido encontrado um parceiro privado que preenche todos os requisitos”, lê-se em nota de imprensa.

Citada no comunicado, a deputada socialista Marta Matos critica a postura do PSD, que “antes exigia soluções e agora é cúmplice desta postura” que “prejudica o desenvolvimento pleno e coeso do Pico e dos Açores”.

O PS/Açores entregou no parlamento regional um requerimento a questionar “o ponto de situação do processo de alienação da Naval Canal” e a “razão do mesmo se encontrar pendurado desde a tomada de posse” do atual executivo regional, que aconteceu em novembro de 2020.

A socialista Marta Matos refere que o “processo está pronto para avançar” e critica o Governo dos Açores por ainda estar a “reanalisar a situação”, apesar de terem “decorrido largos meses desde a sua tomada de posse”.

O PS dos Açores acusa ainda o executivo regional de desvalorizar o “papel dos privados” na economia, porque existe uma empresa “que está pronta já há largos meses para assumir a Naval Canal”.

“Com esta falta de decisão, não é o PS que é prejudicado, mas sim o Pico e os Açores, no seu desenvolvimento pleno e coeso", acrescenta a deputada.

A 02 de março de 2020, foi noticiado que o então presidente do governo açoriano, o socialista Vasco Cordeiro, nomeara uma comissão especial para acompanhar a alienação de 100% da participação social da região na Naval Canal – Estaleiros de Construção e Reparação Naval, no Pico.

A 06 de Agosto de 2020 foi divulgado que a empresa Tecnovia foi a única concorrer à compra da Naval, num negócio que envolvia a aquisição da totalidade da empresa e a concessão do espaço dos estaleiros navais da Madalena do Pico até 2045.