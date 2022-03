PS/Açores adia eleições internas para abril e congresso para maio de 2022

O presidente do PS/Açores esclareceu, em declarações aos jornalistas, que o adiamento pretende evitar que o processo de eleitoral interno coincida com a campanha eleitoral para as legislativas nacionais, marcadas para 30 de janeiro.

A decisão foi adiantada depois das reuniões do Secretariado Regional do PS/Acores e da Comissão Regional, o órgão máximo entre congressos, que decorreram hoje em Ponta Delgada.

O XVIII congresso dos socialistas açorianos estava marcado para 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022.

“Se assim fosse, tal faria coincidir o processo eleitoral regional com a campanha para as eleições legislativas”, justificou Vasco Cordeiro.

A eleição do futuro líder do PS/Açores ainda não tem data concreta definida, mas decorrerá “em meados de abril”.

No fim de maio, o congresso, que estava inicialmente previsto para 16, 17 e 18 de julho, foi adiado para fevereiro de 2022, e as eleições internas planeadas para o início de janeiro.

Na ocasião, Vasco Cordeiro, ex-presidente do Governo Regional dos Açores, garantiu que iria recandidatar-se à liderança, “independentemente dos resultados das eleições autárquicas”.

Vasco Cordeiro, que governou os Açores durante oito anos, entre 2012 e 2020, sucedendo a Carlos César, assumiu na atual legislatura as funções de presidente do grupo parlamentar socialista na Assembleia Legislativa Regional

Após as legislativas regionais de 2020, o PS elegeu 25 dos 57 deputados regionais e PSD, CDS e PPM assinaram um acordo de governação pós eleitoral.