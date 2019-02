Proteção Civil dos Açores registou 10 ocorrências

A Proteção Civil dos Açores já registou 10 ocorrências no arquipélago devido à passagem da depressão Júlia, que está a afetar também as ligações aéreas.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, disse à agência Lusa que foram registadas seis ocorrências na ilha de São Miguel, três na Terceira e uma em Santa Maria.

"Cinco ocorrências foram quedas de árvores, situações já resolvidas, duas pequenas inundações em pátios de casas em São Miguel e ainda estragos na cobertura de uma casa em Santa Maria", especificou Carlos Neves.

O mau tempo afetou também as ligações aéreas da SATA Air Açores, que assegura os voos entre as nove ilhas dos Açores, e da Azores Airlines que efetua voos com o exterior do arquipélago, o que deixou em terra "cerca de 500 passageiros", segundo adiantou à Lusa o porta-voz da companhia aérea açoriana SATA, António Portugal.