Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para o grupo Ocidental do arquipélago, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte entre as 12h00 e as 18h:00 de terça-feira.