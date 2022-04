Promover a retoma da prática da atividade física

O diretor Regional do Desporto apontou a Semana Europeia do Desporto (SED), que decorre de hoje até dia 30, como o momento ideal para “a retoma da prática da atividade física” regular.



Luís Carlos Couto, que marcou presença na apresentação oficial da SED, nos Açores, realizada no Monte Brasil, em Angra do Heroísmo, destacou a importância desta iniciativa.



“É importante mostrar a importância da atividade física na vida das pessoas e estamos a fazê-lo à dimensão europeia, em paralelo com os outros Estados membros”, sublinhou.

O secretário Regional da Saúde e Desporto destacou, por outro lado, a importância desta iniciativa e da prática regular de exercício físico para a saúde mental dos indivíduos.



“A SED pretende promover a prática desportiva de forma regular e a atividade física de forma cada vez mais intensa, através de hábitos de vida saudável e do bem-estar físico e mental”, realçando Clélio Meneses que “a saúde mental é uma área que tem muita relevância, como consequência da atividade física”, apelando o governante aos açorianos que aproveitem as atividades da Semana Europeia do Desporto.

A VII edição da SED regista nos Açores 95 atividades, congregando várias entidades e cerca de nove mil participantes. O programa é da responsabilidade da Direção Regional do Desporto e será orientado pelos Serviços e coordenadores de desporto locais.