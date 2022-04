Prolongado aviso amarelo para grupos oriental e central dos Açores

De acordo com o IPMA, para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e para as ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) o aviso amarelo, que já está em vigor, estende-se até às 15:00 horas de domingo.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Elsa Vieira, meteorologista da delegação do IPMA, nos Açores, disse à agência Lusa que as previsões apontam para que ocorra "ainda durante a tarde de hoje precipitação por vezes forte de 10 a 20 litros por metro quadrado numa hora tanto no grupo central como oriental".

Uma depressão com uma superfície frontal oclusa está a condicionar o estado do tempo no arquipélago dos Açores desde sexta-feira.

O mau tempo nos Açores provocou, na sexta-feira, na ilha de São Miguel, o arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam duas funcionárias, que estão desaparecidas.