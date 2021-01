Projetos de PAN e PSD de apoio aos bombeiros dos Açores baixam à especialidade

O projeto do PAN recomendava ao Governo Regional, de coligação PSD/CDS/PPM, a atribuição de um subsídio de risco aos bombeiros profissionais que estejam ao serviço das associações humanitárias dos Açores, sob a forma de suplemento remuneratório.

O PAN solicitou urgência na discussão, mas os restantes partidos decidiram levar a proposta a comissão antes do debate e votação em plenário.

A iniciativa baixou à especialidade com os votos a favor de PS, PSD, CDS, PPM, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção do Bloco de Esquerda, enquanto o PAN votou contra, uma vez que queria a discussão do diploma no plenário.

A proposta do PSD, que pretendia a criação de “medidas de apoio às associações humanitárias de bombeiros voluntários da região para fazer face às contingências resultantes da pandemia” também não foi votada em plenário, tendo baixado à especialidade depois dos sociais-democratas terem retirado a urgência da iniciativa.

A 18 de janeiro, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, autorizou o pagamento de prémios aos bombeiros da região no âmbito da Covid-19 e anunciou a transferência de 380 mil euros para as Associações de Bombeiros dos Açores e de 97 mil euros para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, verbas destinadas ao pagamento de despesas.

No plenário da Assembleia Regional, foi também aprovada - por um voto - uma proposta do PAN para a atribuição de um apoio extraordinário para compensar a redução das atividades dos profissionais de informação turística que sejam trabalhadores independentes.

Além do voto favorável do PAN, aprovaram a proposta o PS, o BE e a IL, enquanto PSD, CDS, Chega e PPM votaram contra.