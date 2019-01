Projeto de intervenção comunitária junta “Escola, Família e Comunidade” tendo em vista o sucesso educativo

O Auditório Municipal da Povoação acolheu, a sessão de formação "O papel dos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) na promoção do prazer e do gosto pela leitura", ministrada pela professora Lourdes Mata, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), na qual participaram 23 técnicos dos CATL do concelho.

De acordo com informação da autarquia da Povoação, foi também realizada uma reunião com as famílias e encarregados de educação do município povoacense sobre a temática "O papel das famílias na melhoria dos resultados escolares".





Refira-se que estas reuniões fazem parte do projeto de intervenção comunitária que visa promover o sucesso educativo, reduzindo a retenção e o absentismo, bem como o de aumentar as expectativas dos vários intervenientes - alunos, docentes, famílias, não docentes e outro agentes comunitários - acerca das capacidades e competências dos alunos em alcançar metas de aprendizagem, melhorar a sua performance social e empregabilidade futuras.





A coordenação científica deste projeto é da responsabilidade de uma equipa do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, presidida pelo professor José Henrique Ornelas e é o resultado de uma parceria entre as Secretarias Regionais da Educação e Solidariedade Social e as várias autarquias envolvidas como é o caso da Câmara Municipal da Povoação, explica a nota.





O projeto conta, ainda, com a colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Centros de Inclusão e Desenvolvimento Juvenil (CDIJ), Centros de Atividades de Tempo Livres (CATL), Associações Desportivas, Recreativas e Culturais do concelho e outras entidades do setor público, particular e cooperativo que se queiram associar.