Projeto “Asentar”, de Sam Baron, vence primeira fase do concurso "Use&Abuse"

A avaliação dos trabalhos e a eleição do vencedor ficaram a cargo de um júri constituído por quatro membros de reconhecida competência e idoneidade, em representação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), do Centro Inovação de Materiais Produtos Avançados (CIMPA), da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) e da SDEA - Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, explica nota do

Através de critérios como a inovação, o impacto do projeto na Região ou o potencial do produto, o júri elegeu o projeto "Asentar", de Sam Baron, como vencedor desta primeira fase do concurso.

Sam Baron é um designer francês de renome internacional, com trabalhos de destaque para marcas como a Vista Alegre, La Redoute, Airbnb e Hennessy.

Atualmente vive e trabalha entre França e Portugal, tendo participado em residências artísticas nos Açores, no âmbito do festival Walk&Talk.

Este criativo, que agora verá o seu projeto tomar forma, apresentou a sua candidatura ao “Use&Abuse” com uma ideia de construção de mobiliário de rua feito em basalto, seguindo os detalhes arquitetónicos das ilhas dos Açores e inspirando-se em detalhes clássicos dos edifícios do arquipélago.

Apesar de ser eleito apenas um vencedor por cada fase do concurso, o júri do “Use&Abuse” decidiu atribuir uma Menção Honrosa ao projeto “Picoruto”, de Filipa Silva, pela inovação e originalidade do produto apresentado, desenvolvido a partir do mesmo recurso endógeno, o basalto.

A iniciativa "Use&Abuse" terá ainda mais três concursos onde qualquer pessoa ou entidade pode apresentar as suas ideias originais: Fibras (conteira, hortênsia e ananás), a decorrer até 15 de fevereiro, Solos (pozolona e pedra-pomes), que terá lugar de 28 de fevereiro a 28 de março, e Madeiras (criptoméria e acácia), que decorrerá de 15 de abril a 15 de maio.