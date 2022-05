Autarquia apresenta programa Geração + Lagoa

Este programa pretende que os jovens da Lagoa realizem um processo de autonomização e transição para a vida ativa com vista à integração social e profissional, contribuindo para o desenvolvimento do concelho, refere nota de imprensa.





O programa Geração + Lagoa destina-se aos jovens residentes na Lagoa, com idades entre os 15 e os 30 anos, e abrange as cinco freguesias do concelho, tendo como parceiras algumas empresas, entidades públicas e instituições/associações particulares sem fins lucrativos.





As ações do programa enquadram-se no orçamento anual da edilidade, mas podem ser alvo de “financiamento externo e de cofinanciamento comunitário porque apresenta uma estratégia de execução nos próximos cinco anos, com medidas e submedidas apresentadas anualmente”.





A assinatura de um contrato programa com a Associação de Promoção de Públicos Jovens – APPJ, que decorreu esta terça-feira, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, foi a primeira ação deste programa.





A APPJ, através do projeto “On Going”, apresenta um conjunto de objetivos, “alinhados com a estratégia definida pela edilidade, no que diz respeito à promoção do público jovem e da sua futura qualificação e empregabilidade, mediante o despiste e orientação vocacional laboral”.





Faz também a “operacionalização da conexão entre as empresas/instituições e os beneficiários jovens, residentes na Lagoa, dos 18 aos 29 anos, que não estudem, não trabalham, nem frequentam uma formação e que se encontram em situação de vulnerabilidade social”.





Este apoio financeiro poderá atingir os 15 mil euros, sendo que o projeto prevê alcançar 50 jovens, tendo cada um acesso a dois meses de experiência em contexto real de trabalho e a uma bolsa.





O programa Geração + Lagoa contará, ainda este ano, com uma plataforma online, onde todos os jovens desempregados do concelho, nomeadamente os que vão terminar medidas de emprego no município, se possa inscrever para se disponibilizarem para formação e emprego.





Por outro lado, as empresas e empregadores também podem registar as suas ofertas de emprego e as entidades formadoras as suas ofertas de formação.