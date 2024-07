Processo de beatificação de Lúcia ainda sem milagre para avançar

“Ainda não temos nenhum milagre. Temos algumas graças que já estão a chegar e chegam algumas muito interessantes. Um ou outro caso já apresentei, mas a Santa Sé disse que não tinha assim as características que era preciso”, disse a irmã Ângela Coelho à agência Lusa, sublinhando que “está a surgir imenso interesse” em torno da mais velha dos três pastorinhos.

A Irmã Lúcia “é venerável [a promulgação do decreto que proclama as ‘virtudes heroicas’ da Irmã Lúcia foi autorizada pelo Papa Francisco a 22 de junho de 2023] e este é um grande passo do ponto de vista humano”, frisou Ângela Coelho, acrescentando que, “com esse documento, a Igreja diz que a Irmã Lúcia praticou as virtudes em grau heroico”.

Segundo a atual Superiora Geral da Aliança de Santa Maria, congregação religiosa que tem a Mensagem de Fátima no centro do seu carisma, Lúcia de Jesus “pode ser um modelo, ainda não pode ter culto, porque falta a beatificação, que é, do ponto de vista teológico, a confirmação de Deus sobre esta afirmação humana do Decreto de Heroicidade das Virtudes”.

Ângela Coelho disse esperar que “não demore muitos anos” a beatificação de Lúcia, mas está convicta de que “não é para já”.

“Não tenho indicações que seja para já. Claro que o Santo Padre pode fazer o que entender”, afirmou.

A religiosa espera ir ainda este ano ao Chile e às Filipinas, “onde estão a pedir especificamente para falar de Fátima, mas da Irmã Lúcia [em particular], porque começa a surgir no coração dos fiéis um grande interesse por esta mulher a quem tanto devemos na igreja em Portugal”.

As “Memórias da Irmã Lúcia” continuam a ser um dos principais meios de contacto dos peregrinos com o relato das aparições e com a Mensagem de Fátima.

Ângela Coelho disse à agência Lusa que a sua tiragem, desde o início da publicação, na segunda metade do século XX, situar-se-á entre os dois e os três milhões de exemplares.

“Temos de recordar que o padre Luís Kondor [sacerdote húngaro, radicado em Fátima desde 1954, e que foi vice-postulador da Causa da Beatificação de Jacinta e Francisco Marto, falecido em 2009] oferecia, sobretudo nas décadas de 70 e 80, milhares e milhares” de exemplares, lembrou a religiosa.

Segundo Ângela Coelho, têm sido feitas muitas reimpressões e, no ano 2000, foi inserido o estudo teológico do cardeal Ratzinger [depois Papa Bento XVI] à terceira parte do segredo de Fátima.

“Melhorámos também algumas traduções. Sobretudo as edições em francês, italiano e inglês tiveram umas alterações profundas”, acrescentou a religiosa.