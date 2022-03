Primeiro-ministro luxemburguês pediu a Putin que converse com Zelensky

“Para sair desta crise as negociações têm de continuar ao mais alto nível, de Presidente para Presidente. Gostava de o incentivar a estabelecer contacto direto com o Presidente Zelensky”, disse o chefe do Governo luxemburguês durante uma conversa pelo telefone com Putin, citada em comunicado.

De acordo com a nota, Xavier Bettel disse ao chefe de Estado russo que é importante encontrar “uma solução negociada do conflito” e considerou ser um “passo em frente” a reunião entre os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia, na última semana, em Antália, na Turquia.

“Apesar de não terem alcançado resultados tangíveis no imediato”, acrescentou.

O primeiro-ministro do Luxemburgo recordou que mantém várias conversas com Vladimir Putin desde 2015, garantindo que os contactos ocorrem sempre com a intenção de “contribuir para a garantia da segurança e estabilidade de continente europeu, e manutenção da paz”.

No entanto, prosseguiu, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia evoluíram de “forma dramática” e a guerra “voltou ao continente europeu como consequência da agressão militar russa”.

“Lamento profundamente o desenvolvimento dos acontecimentos. Ninguém sai vitorioso com este confronto. Nem a Rússia, nem a Europa, muito menos a Ucrânia (…), um país soberano que se está a defender”, declarou.

Xavier Bettel também conversou com o Presidente russo sobre a “catastrófica deterioração da situação humanitária” e as “consequências desastrosas” para a população por causa da ofensiva bélica.

“Temos de colocar um termo a esta tragédia humana, acabar imediatamente com este ataque contra a Ucrânia e estabelecer um cessar-fogo. Temos de fazer tudo o que é possível para que se respeitem os corredores humanitárias e os civis inocentes possam escapar dos confrontos militares”, referiu ainda o chefe do Governo luxemburguês ao Presidente russo.

Bettel, assim como outros líderes europeus, têm estabelecido contactos desse 24 de fevereiro – início da invasão russa – com Zelensky e Putin, no sentido de contrariar a escalada da guerra e encontrar uma solução para o conflito.