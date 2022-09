Primeira loja Pingo Doce de Ponta Delgada abre amanhã

De acordo com comunicado, a nova loja Pingo Doce em Ponta Delgada conta com uma equipa de 60 colaboradores, “inclui um espaço de take away com comida fresca confecionada diariamente, uma área de café e bolos, um restaurante com comida fresca, venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, plantas e flores, além das tradicionais secções de talho,peixaria, frutas e legumes, padaria e pastelaria, garrafeira, drogaria, perfumaria, petfood e livraria”.





O sortido da loja conta com muitos produtos regionais, “fruto das parcerias feitas com 125 fornecedores dos Açores, dos quais 124 da ilha de São Miguel e 68 do concelho de Ponta Delgada”, adianta nota de imprensa, que explica ainda que “as áreas que mais se destacam com artigos da região são as frutas, queijo, leite, licores, biscoitos, pão, mel, doces, peixe local, carne de novilho, charcutaria e enchidos”.





Com o objetivo de reduzir o consumo de energia e promover a sustentabilidade, a nova loja dispõe de tecnologia de frio em gases não fluorados, equipamentos eficientes, aplicação de materiais que garantem o maior isolamento térmico, iluminação integralmente em led e aproveitamento de iluminação natural.





A loja dos Valados, à semelhança do Pingo Doce de Santa Maria e de Vila Franca do Campo, nasce de uma parceria entre Grupo Finançor e o Grupo Jerónimo Martins, detentor da insígnia Pingo Doce.