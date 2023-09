Presidente do Parlamento dos Açores apela à responsabilidade coletiva e individual no combate às alterações climáticas

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, apelou ontem à responsabilidade coletiva e individual para “corrigir, alterar e mitigar” os efeitos das alterações climáticas que se fazem sentir pelos quatro cantos do mundo.

“Sabemos que urgem políticas globais mais intensas, mas também urgem atos de responsabilidade individual, em que cada um faz a sua parte por iniciativa própria”, sublinhou o Presidente do Parlamento do Parlamento açoriano, no discurso proferido na Sessão Solene do Dia da Freguesia da Ribeirinha, que teve lugar no final da tarde desta sexta feira, no edifício polivalente da Casa do Povo daquela freguesia faialense.

“Só assim conseguiremos diminuir a nossa pegada ambiental e alcançar um desenvolvimento sustentável, para nós e para as gerações vindouras”, alertou o Presidente Luís Garcia, para o aumento dos fenómenos naturais adversos, que provocam cada vez mais vítimas e prejuízos.

Na ocasião, o Presidente da Assembleia Legislativa reconheceu e homenageou também a “resiliência e a resistência” da comunidade ribeirinhense, que ao longo das últimas décadas soube “levantar e reconstruir” a sua freguesia, a mais atingida pelo sismo de julho de 1998, enaltecendo o trabalho e o esforço dos residentes e dos autarcas locais “perante tantas e tantas dificuldades”.