Presidente do parlamento dos Açores apela à concertação para fixar população

De acordo com uma nota de imprensa, a posição foi manifestada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) na abertura da conferência “45 Anos de Autonomia: O desafio da Demografia e da Fixação de População”, que decorreu na quinta-feira no auditório Municipal de Velas, na ilha de São Jorge.

No comunicado do gabinete da presidência da ALRAA, Luís Garcia, defende a implementação de políticas demográficas que “contribuam para a fixação de pessoas, com especial atenção aos jovens e aos mais qualificados”, em todas as ilhas do arquipélago.

O presidente da ALRAA sublinhou que o despovoamento da maioria das ilhas “é um problema de todos, que afeta o equilíbrio e a coesão de toda a Região”, tendo lançado o desafio para que se encontrem soluções mitigadoras desta problemática.

O evento contou com a intervenção do presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Gualter Furtado e com as apresentações “Dinâmica populacional das ilhas dos Açores no século XXI”, proferida pela professora catedrática Gilberta Rocha, e “Qualificações e Emprego: os Açores no Contexto Nacional e Europeu”, pelo professor catedrático Cabral Vieira.

Os investigadores da Universidade dos Açores inauguraram assim o ciclo de conferências sobre os 45 anos da Autonomia dos Açores.