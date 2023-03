Presidente do Parlamento açoriano enaltece trabalho e dedicação da Casa dos Açores do Norte no apoio aos doentes deslocados

Durante a visita à Casa Amiga de acolhimento a doentes deslocados naquela cidade, inaugurada pelo Governo Regional dos Açores a 15 de julho de 2022, o Presidente Luís Garcia teve oportunidade de conhecer de perto o serviço de apoio psicossocial que ali é prestado aos doentes açorianos que são obrigados a deslocar-se ao Norte por motivos de saúde.

O Presidente do Parlamento açoriano, que se encontra em visita ao Norte do País durante este fim-de-semana, começou o seu programa de visita na sede da Casa dos Açores do Norte, sita à Rua do Bonfim, onde foi recebido pelo novo Presidente da Direção, Miguel Azevedo Ornelas e outros membros da direção, com quem reuniu e trocou impressões sobre as atividades desenvolvidas por aquela instituição desde a sua fundação, em 1980.

O programa oficial de visita do Presidente da ALRAA prosseguiu no domingo em Vila Nova de Gaia, onde foi o orador convidado do Almoço de Primavera do Jornal Audiência, na Quinta da Boucinha, durante o qual irá proferiu uma palestra sobre “A importância dos Açores no contexto nacional e global”.

Antes do almoço-conferência, o Presidente da Assembleia dos Açores teve ainda a oportunidade de assistir a um jogo de basquetebol em cadeira de rodas em Grijó, entre as equipas do Basket Clube de Gaia e do APD Braga, a convite do jogador açoriano Sílvio Nogueira, homenageado pela Região Autónoma dos Açores, em 2016, com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento.