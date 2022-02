Presidente do Governo recebeu Embaixadora do Canadá, “país amigo” dos Açores

O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, recebeu este sábado em audiência a Embaixadora do Canadá em Portugal, Elizabeth Rice Madan, o bom relacionamento entre ambas as partes e a presença Açoriana no “país amigo” que é o Canadá.