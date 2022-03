Presidente do Governo dos Açores pede mais autonomia para as regiões autónomas

“Elas [regiões autónomas] são, elas foram, elas não podem deixar de ser um desígnio da democracia portuguesa, são um sucesso. Mas urge mais autonomia política para melhor descentralizar o país e para melhor desenvolver Portugal”, disse José Manuel Bolieiro.

No seu discurso, no 39.º Congresso do PSD, que decorre em Santa Maria da Feira (Aveiro), o líder do PSD/Açores disse que é necessária uma visão reformista para romper com o centralismo que “sufoca a integralidade do país, que é responsável pelas assimetrias negativas” do desenvolvimento.

“É com autonomia política, a legitimidade democrática direta, que melhor servimos as nossas populações. As regiões autónomas dos açores e da madeira são uma mais-valia para um Portugal de projeção atlântica. Não são a ultraperiferia. O futuro transforma um Portugal atlântico num país não periférico, mas sim com uma projeção atlântica”, afirmou.