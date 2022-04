Presidente do Governo dos Açores manifesta solidariedade

A chuva forte que se regista desde sexta-feira provocou o arrastamento da viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, em que seguiam as duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário, e que continuam desaparecidas.

À margem da cerimónia de inauguração das obras de remodelação do Centro Pastoral e Cultural da Matriz, em Ponta Delgada, o chefe do executivo açoriano (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) sublinhou, em declarações aos jornalistas, toda a solidariedade e apoio do Governo Regional às instituições do concelho.

De acordo com uma nota enviada às redações, José Manuel Bolieiro transmitiu ainda na sexta-feira "uma palavra de conforto tanto ao Poder Local, como à Santa Casa da Misericórdia da Povoação”.

O governante disse ainda que “todos os serviços de Proteção Civil, Ação Social e obras públicas foram mobilizados para a Povoação, Vila Franca do Campo e Nordeste”, concelhos que durante a manhã de sexta-feira “mais danos sofreram” devido ao mau tempo.

José Manuel Bolieiro salientou que “desde a primeira hora" que esteve "solidário e em contacto com as instituições”, deixando ainda uma palavra de conforto, em nome pessoal e do executivo açoriano, às famílias das duas mulheres que estão desaparecidas e à Santa Casa da Misericórdia da Povoação.

Ainda de acordo com a nota divulgada pelo Governo Regional, o presidente do executivo açoriano adiantou que "vai marcar presença numa iniciativa de fé e esperança que a comunidade povoacence vai promover este domingo".

As autoridades encontraram esta manhã "objetos pessoais" numa "praia junto à ribeira" onde terá caído a viatura, com as duas ocupantes, segundo disse à agência Lusa uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

A viatura onde seguiam as duas mulheres foi localizada na sexta-feira no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.