"Presidente do governo defende autonomia de corresponsabilização" é a manchete do Açoriano Oriental

Os discursos do Dia da Região, nos quais o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu uma "autonomia de corresponsabilização" que exerça as suas competências e exija que o Estado "cumpra as suas" está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 7 de junho de 2022.