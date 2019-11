Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa diz que há "sinais convergentes" na sociedade contra a eutanásia

As mais lidas

Para o presidente da CEP, "no atual momento sociopolítico português estas posições tão unânimes não podem deixar de ser tidas em conta por legisladores e cidadãos em geral".

Segundo o cardeal-patriarca, "também da sociedade civil vêm sinais convergentes" contra alterações legislativas nesse campo, como a manifestada no dia 26 de outubro, quando "milhares de pessoas se manifestaram em várias cidades portuguesas em favor da salvaguarda e promoção da vida e contra a legalização da eutanásia", manifestação que "se tem repetido ano após ano, num crescendo de participação, mesmo que escassamente divulgada pelos media", criticou.

Entre a comunidade médica, além da declaração conjunta "de cinco antigos bastonários da Ordem dos Médicos, em setembro de 2016", no passado mês de outubro "a Associação Médica Mundial reafirmou a sua oposição à eutanásia e ao suicídio medicamente assistido".

Além da posição católica, juntam-se outras "do campo ecuménico e religioso e inter-religioso", nomeadamente "as religiões monoteístas abramíticas - judeus, cristãos e muçulmanos", disse.

