Presidente da Assembleia dos Açores defende maior participação dos privados

“Tenho defendido uma boa aplicação dos fundos que nos vão vir da União europeia, mas também um outro modelo de aplicação, em que o setor privado tem de ter outra presença e outra participação”, declarou o social-democrata.

O presidente do parlamento açoriano falava hoje em Ponta Delgada após uma reunião com a Câmara do Comércio e Indústria da cidade (CCIPD).

Luís Garcia considerou o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-27 da União Europeia como uma “oportunidade histórica” para a região ter “resultados melhores” na “educação”, na “qualificação profissional”, na “saúde” e no “combate à pobreza”.

“[O PRR] É uma oportunidade histórica e também o são os fundos do próximo quadro plurianual 21-27. Nós vamos, efetivamente, ter muitos fundos, mas temos todos de pensar estrategicamente na aplicação destes fundos”, afirmou.

O PRR é o plano destinado à aplicação das verbas do mecanismo de recuperação e resiliência, criado pela União Europeia para ajudar as economias devido à crise provocada pela pandemia da covid-19.

O presidente da Assembleia Legislativa Regional considerou que “muitos” dos “problemas estruturais dos Açores” só podem ser resolvidos através de “mais economia”, que permita a criação de “mais emprego”.

“Temos que dar outro tipo de meios ao setor privado, aos nossos empresários, para que possamos efetivamente conseguir ultrapassar e ter outro tipo de resultados em alguns domínios da nossa vida coletiva”, destacou.

E reforçou: “muitos dos problemas que temos nos Açores para resolver só se resolvem com mais economia, com uma economia mais sustentada que seja capaz de criar emprego e gerar riqueza. E isso faz-se com o setor privado”.

Luís Garcia realçou ainda que a reunião com a CCIP pretende “prestar homenagem aos empresários”, que disse serem os “verdadeiros heróis nesta pandemia” da covid-19, devido ao “esforço na manutenção dos postos de trabalho”.

Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores já tinha visitado o Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde disse aos jornalistas ter tomado “boa nota” da “debilidade” de recursos humanos daquela unidade de saúde.

O vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, assinou hoje com a líder dos municípios dos Açores, Cristina Calisto, um protocolo que prevê uma transferência de 6,5 milhões de euros de fundos comunitários.

No âmbito do PRR, os Açores irão receber cerca de 580 milhões de euros a fundo perdido, sendo que para o período de programação de 2021 a 2027 chegarão à região 1.359,3 milhões de euros.