Presidente da Assembleia da República com as comunidades portuguesas do Canadá

Fonte oficial do parlamento adiantou à agência Lusa que Augusto Santos Silva desloca-se a três cidades canadianas, Toronto, Montreal e Otava, após participar em Braga nas comemorações oficiais do Dia de Portugal, juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.

“Em cada uma das três cidades canadianas, o presidente da Assembleia da República irá privilegiar os contactos com as respetivas comunidades portuguesas”, salientou a mesma fonte.

Em termos de agenda institucional, Augusto Santos Silva, que é deputado do PS eleito pelo círculo Fora da Europa, vai reunir-se com o presidente do Senado do Canadá.

No início de fevereiro foi divulgado oficialmente que as comemorações do Dia de Portugal em 2022 decorrerão em Braga e junto das comunidades portuguesas no Reino Unido e o constitucionalista Jorge Miranda foi designado presidente da respetiva comissão organizadora.

Além de Braga e Londres, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai também a Andorra no próximo dia 12, onde se encontrará com a comunidade portuguesa por ocasião do 10 de Junho.

Quando assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa lançou, em articulação com o primeiro-ministro, António Costa, e com a participação de ambos, um modelo inédito de duplas comemorações do 10 de Junho, primeiro em Portugal e depois junto de comunidades portuguesas no estrangeiro.

Em 2016 o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi celebrado entre Lisboa e Paris, em 2017 entre o Porto e o Brasil, em 2018 entre os Açores e os Estados Unidos da América e em 2019 entre Portalegre e Cabo Verde.

Em 2020, face à evolução da pandemia da covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Madeira e para a África do Sul e optou por assinalar a data com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.

Em 2021, as celebrações do Dia de Portugal decorreram na Região Autónoma da Madeira, com um programa intenso, durante três dias.

Inicialmente, esteve previsto as comemorações do 10 de Junho prosseguirem em Bruxelas, junto dos portugueses residentes na Bélgica, coincidindo com o final da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, mas esse programa no estrangeiro acabou por ser cancelado devido à situação sanitária local.