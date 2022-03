Presépio de Água Retorta inaugurado a 11 de dezembro

A inauguração contará com a atuação do Grupo Coral de Nossa Senhora Penha de França.





O Presépio de Natal de Água Retorta, é feito em trabalhos manuais, com casas construídas em madeira, pedra, palha, canas da índia e figuras elaboradas com tecidos reaproveitados.





É o sétimo ano que a freguesia de Água Retorta, em parceria com a Casa do Povo local e com o apoio da Câmara Municipal da Povoação, elabora este Presépio de "grande dimensão, ocupando quase todo o jardim e que retrata algumas passagens bíblicas como as vivências da localidade, onde se podem observar autênticas réplicas de edifícios emblemáticos deste lugar que já é conhecido como o “Mais Pitoresco dos Açores””, refere nota.





O Presépio de Água Retorta ficará exposto até ao Dia das Estrelas, de segunda a sexta, das 9 às 21 horas e sábados e domingos, das 10h30 às 21 horas.